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Spor Fenerbahçe yenilince Daum göz kırptı
Spor

Fenerbahçe yenilince Daum göz kırptı

Bir zamanlar Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, sosyal medya hesabından Türkiye'yle ilgili paylaşımda bulunarak eski takımına göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 02:09:00 -
Fenerbahçe yenilince Daum göz kırptı

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarında görev yapan Christoph Daum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından paylaşımda bulunan Daum, İstanbul'da eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Alman teknik adam paylaşımında "Türkiye benim ikinci vatanım" ifadelerine yer verdi.

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