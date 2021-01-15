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Spor Fenerbahçe, yeni transferi duyurdu
Spor

Fenerbahçe, yeni transferi duyurdu

Fenerbahçe, Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Macar oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:46:00 -
Fenerbahçe, yeni transferi duyurdu

Stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.

Apollon Limassol, Attila Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Önce Apollon duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda pensip anlaşması sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek."

Fenerbahçe de transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

 

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