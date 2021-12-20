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Spor Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kimle anlaştı?
Spor

Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kimle anlaştı?

Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Peki, Fenerbahçe kimle anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 22:14:00 -
Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kimle anlaştı?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17.haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Derbinin ardından tribünler başkan Ali Koç’u istifaya çağırdı. Son olarak Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kimle anlaştı?

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe henüz bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertli kulübün görüştüğü isimler arasında Kenan Koçak, Slaven Bilic, Christoph Daum ve Joachim Löw’ün olduğu ileri sürülüyor. 

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