Fenerbahçe'de yeni sistem için ilk kurban! Her tarafını değiştirecekler: Veda vakti!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncusunun yeni adresinin belli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncusunun yeni adresinin belli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Sarı lacivertliler 3 puanı 90. dakikad Michy Batshuayi'nin golüyle kazandı.
Liderliğini sürdüren sarı lacivertliler puanını 57 yaptı. 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, başarılarıyla taraftarını mutlu etmek istiyor.
Yeni transferler merak edilirken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında Ryan Kent geliyor.
Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Kent, sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen Ryan Kent Hırvatistan ekibiyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımda istemediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'in Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde...