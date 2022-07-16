  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra grip olan Ferdi Kadıoğlu katılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 13:23:00 -
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert

Hakan Yandaş'ın yanı sıra grip olan Ferdi Kadıoğlu katılmadı. Yeni transferlerden Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı idman koşu çalışmasıyla başladı.

Ardından gruplara ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23