  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Erol Bulut ile ilk antrenmanına çıktı - Yeni transferlerden Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş idmana katılırken, ülkesinde karantinada bulunan Filip Novak antrenmanda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:15:24 -
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce saha ortasında futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bulut'un saha içinde yaptığı konuşmada, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçe'mize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve bire bir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılarla dolu bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen Erol Bulut, yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki günde bir antrenmanlar basına açık olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah herkes için iyi bir sezon olur." diye konuştu.

Bulut'un yanı sıra sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da antrenmana katılırken, ülkelerinde karantinada bulunan yeni transferlerden Filip Novak ile Miha Zajc idmanda yer almadı.

Bugün İstanbul'a gelen Garry Rodrigues de havalimanından direkt tesislere geçerek idmana çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Gündem

AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacakla..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı