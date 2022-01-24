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Spor Fenerbahçe yeni Novak'ını buldu!
Spor

Fenerbahçe yeni Novak'ını buldu!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, sakatlanan Novak sonrası acilen yönetimden yeni bir sol bek transferi istedi. Yönetimin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:16:00 -
Fenerbahçe yeni Novak'ını buldu!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, sakatlanan Novak sonrası acilen yönetimden yeni bir sol bek transferi istedi. Yönetimin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimi, Reims ile temasa geçerek transfer ile ilgili beklentisini soracak.

26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Konan, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynadığı 3 maçın tamamında oynadı.

Ghislain Konan, Fransa Ligue 1'de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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