Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçına göre 11'de iki değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Roman Neustaedter oynarken, Jailson Marques Siqueira'nın yerine ise Yanal, Yassine Benzia'ya şans tanıdı.





- Moses yedek





Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, maç kadrosuna dahil edildi.

Takımla sadece 2 antrenman yapan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.

Taraftarlar yeni transfer Moses'i kısa bir süre alkışladı.





- Taraftarlardan futbolculara tepki





Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.

Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter'e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, "Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.





- Slimani ve Reyes kadroda yok





Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile İspanyol ekip Leganes'e kiralanan Diego Reyes'i kadroya almadı.

Ersun Yanal, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iki isimin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Daha sonra Fenerbahçe Kulübü, açıklamayla Reyes'in kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakatlıkları olan Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, maç kadrosunda yer almadı.





- Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı





Devre arasında Malatya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar ile sarı-lacivertli ekipten Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sadık Çiftpınar, eski takım arkadaşlarına karşı ilk 11'de oynarken, Barış Alıcı yedek kulübesinde şans bekledi.





- Erol Bulut'tan üç değişiklik





Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Geçen hafta Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçtan üç isim değiştiren Bulut; Murat Akça, Michael Pereira ile Ahmet Ildız'ın yerine Adem Büyük ile Guilherme Costa Marques ve Murat Yıldırım'ı oynattı.