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Spor Fenerbahçe, yarın Giresunspor ile karşılaşacak
Spor

Fenerbahçe, yarın Giresunspor ile karşılaşacak

9 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe ile Giresunspor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:18:00 - 2021-08-08 13:21:17
Fenerbahçe, yarın Giresunspor ile karşılaşacak

Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'la Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresun'da oynanacak.

9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayın bilgisi henüz açıklanmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

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