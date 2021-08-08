Fenerbahçe, yarın Giresunspor ile karşılaşacak
9 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe ile Giresunspor arasında hazırlık maçı oynanacak.
Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'la Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresun'da oynanacak.
9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayın bilgisi henüz açıklanmadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımız, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.