  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi
Spor

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Beşiktaş maçında 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise günü dinlenerek geçirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Spor

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!
Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!

Spor

Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!

Derbide Fenerbahçe güldü
Derbide Fenerbahçe güldü

Spor

Derbide Fenerbahçe güldü

Birbirine giren Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları mahalleyi savaş alanına çevirdi: 5 kişi yaralandı
Birbirine giren Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları mahalleyi savaş alanına çevirdi: 5 kişi yaralandı

Gündem

Birbirine giren Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları mahalleyi savaş alanına çevirdi: 5 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23