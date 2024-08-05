Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU
Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Young Boys - Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi
Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi
Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.
Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.
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