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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 13:35:00 - 2024-08-05 13:42:28
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU

Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu.

Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Young Boys - Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ galibi / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi galibi - Slovan Bratislava / APOEL FC galibi
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız galibi
Malmö / PAOK galibi - Sparta Prag / FCSB galibi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lille / Fenerbahçe galibi - Slavia Prag / Union SG galibi
Dynamo Kiev / Rangers galibi - Salzburg / FC Twente galibi

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.

Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.

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