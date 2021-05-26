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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istiyordu! Boupendza bombasını patlattılar
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istiyordu! Boupendza bombasını patlattılar

Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın yeni adresi netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Gabonlu futbolcunun transferinde mutlu sona İtalyan ekibi Atalanta ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:20:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istiyordu! Boupendza bombasını patlattılar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna damga vuran isim Gabonlu golcü Aaron Boupendza oldu. Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle müthiş bir performans sergilerken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atakaş Hatayspor, Aaron Boupendza için her fırsatta 10 milyon euro talep edildiğini açıklamıştı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcüyü Atalanta'nın bitirdiği belirtildi.

Krasnodar'dan döndü

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar, Boupendza için Atakaş Hatayspor ile prensip anlaşmasına varmış hatta Rus temsilcisinin yöneticileri Hatay'a kadar gelip transferin detaylarını konuşmuştu. Aaron Boupendza ise kariyerine Rusya'da devam etmek istemediğini belirterek sezon sonunda transfere karar vereceğini açıklayarak Hatayspor'da kalmıştı.

Taliplerin sayısı fazla

Gabon basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Celtic'in ardından Atalanta da talip oldu. Gabon Review sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberin detayında Atalanta ve Atakaş Hatayspor'un resmi transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

Resmi açıklama bekleniyor

Atalanta'nın Hatayspor'a ilk etapta 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

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