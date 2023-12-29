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Gündem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?
Gündem

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?

Yeniakit Publisher
2023-12-29 23:21:00 - 2023-12-29 23:46:47
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?

Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri arasında Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali maçı öncesi 1 Kasım'da yapılan toplantıda alınan kararlar ortaya çıktı.

Kararda "Takımlar müsabakada TFF tarafından takip eden sezon için onaylanmış forma setlerini kullanmak zorundadırlar" ifadeleri yer aldı.

Maça saatler kala alınan, Mustafa Kemal fotoğrafı olan formayla sahaya çıkma kararının Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi, maçın iptal edilerek gelişmelerin bu noktaya taşınması, planlı komployu gözler önüne serdi.

Son dakika! Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi
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