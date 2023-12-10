Fenerbahçe ve Galatasaray puan yarışında başbaşa kaldı!

Trendyol Süper Lig'de Bu hafta deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe ve evinde Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray zirve yarışında puanlarını 40'a yükseltti.

Puan durumunda en yakın rakibi olarak 3. sırada yer alan Mondihome Kayserispor 29 puanda bulunurken, 4. sırada ise bu hafta Fenerbahçe'ye karşı mağlup olan Beşiktaş 26 puan ile yerini korudu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en yakın rakibine karşı 11 puan fark atması ligde büyük etki yaratırken, önümüzdeki hafta Fenerbahçe evinde Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray ise Muslera'nın cezası sebebiyle forma giyemeyecek olmasıyla birlikte 3 puan için sahada olacak.