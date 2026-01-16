  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’li eski Bakan’dan skandal sözler: Gazze soykırımı, tarih kitaplarında olmamalı Barzani'nin yayınlatmadığı Şara röportajının arkasından PKK çıktı: SDG emri PKK’dan alıyor, buna seyirci kalacak değiliz Yolsuzluğu eleştirenin nefesini kesiyorlar! Topun ucundaki CHP'liden partisine salvalor TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı AK Parti’den CHP’yi hoplatacak mesaj: Rahat olun biz daha yeni başlıyoruz! ABD’liler istemiyor Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek! Amerikalıların yüzde 75'i karşı çıkıyor Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'
Spor Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ikinci hafta maçlarında yaşanan ihlallerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline sevk edildi. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Fethiyespor ise Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen bir başka kulüp oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti ve tehdidi nedeniyle disipline gönderildi. Burak Yılmaz, takımının Kocaelispor'u konuk ettiği maçın 15. dakikasında müsabakanın orta hakemi Burak Pakkan'a gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Genç teknik adam, maçın 12. dakikasındaki VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'den Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösteren hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirlenmiş, gösterdiği tepkinin ardından da kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Aliağa Futbol oyuncusu Mustafa Saymak ve İstanbulsporlu Fahri Kerem Ay ise gerçekleştirdikleri kural dışı hareketler nedeniyle disipline gönderilen futbolcular oldular.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23