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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray çok istemişti! Mc Tominay'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray çok istemişti! Mc Tominay'ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:00:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray çok istemişti! Mc Tominay'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay'ın İtalya kulübü Napoli’ye transfer oldu.

Manchester United'da forma giyen Scott McTominay'ın yeni takımı belli oldu.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İskoç futbolcu, İtalyan ekibi Napoli'ye imzayı attı.

MANCHESTER UNITED VEDA ETTİ

İngiliz ekibi, McTominay için yayınladığı veda mesajında, "McTominay, kulüpteki herkes tarafından özlenecek ve İtalya'da kariyerinde yeni bir sayfa açarken ona en iyi dileklerimizle ayrılıyoruz. Serie A'nın en iyi takımı Napoli'de, United'dan eski takım arkadaşı Romelu Lukaku ile yeniden bir araya gelecek ve Antonio Conte'nin rehberliğinde oynayacak. İyi şanslar Scott, elveda ve muhteşem anılar için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

30.5 MİLYON EURO ÖDEDİ!

Napoli, 27 yaşındaki futbolcu için 30.5 milyon euro bonservis ödedi.

Manchester United ile 225 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.

FORMAYI GİYDİ POZUNU VERDİ

Napoli, McTominay'a formayı giydirdi ve oyuncu sözleşme imzalarken pozunu verdi.

BAŞARILARI

Piyasa değeri 32 milyon euro olan McTominay, Manchester United ile geçirdiği 9 yılda 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U21 İngiltere Ligi kupalarını kazandı.

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