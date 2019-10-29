Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında Vakıfbank'ı konuk edecek. Voleybolseverler maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında Vakıfbank'ı konuk edecek. Voleybolseverler maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.