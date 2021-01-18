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Spor Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı
Spor

Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek üst üste 5. zaferini kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:05:00 -
Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı

Fenerbahçe ile Ankaragücü Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe, 3-1 kazandı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe Valencia'nın 67. dakikada attığı harika golle farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü'nde Emre Güral, 90+3. dakikada farkı 2'ye indirdi. MAçın başından sonu rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkardı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

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Yorumlar

Ali Koç'un hakemleri başakşehir maçında 3 puanı fenere hediye ettikten sonra

her şey çok güzel oldu tabii.
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