Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek üst üste 5. zaferini kazandı.
Fenerbahçe ile Ankaragücü Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe, 3-1 kazandı.
Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Fenerbahçe Valencia'nın 67. dakikada attığı harika golle farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü'nde Emre Güral, 90+3. dakikada farkı 2'ye indirdi. MAçın başından sonu rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkardı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.