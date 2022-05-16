  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 13:54:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren   YÖK   formatlı   özgeçmiş,   lisans,   yüksek   lisans,   doktora   (uzmanlık/sanatta   yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için   onaylı   denklik   belgesi   ve   kimlik   kartı   fotokopisi   ilanın   başvuru   süresi   içerisinde [email protected]  e-posta  adresine  gönderilebilir.  Bilimsel  çalışmaları  ve  yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi  kadrosu  için  4  adet  CD/USB  ilan  süresi  içerisinde  teslim  edilebilir.  Şahsen  veya  posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul  edilen  dil  sınavlarından  minimum  80  ve  üzeri  İngilizce  dil  puanına  sahip  olmaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi  : 16.05.2022 - 30.05.2022

İletişim Bilgileri                     : [email protected],

Tel: 0216 910 1907

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay