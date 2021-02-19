Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi, akademik brimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, başvuru belgelerini ins[email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. İlanda, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların ise değerlendirilmeye alınmayacağı açıklanıyor.
İlanda süreçle ilgili Başvuru ve Değerlendirme Takvimi ise şöyle::
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 19.02.2021
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 05.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 09.03.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 11.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.03.2021
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr
İletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907
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