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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi, akademik brimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:23:40 - 2021-02-19 14:23:40
Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ilanda   belirtilen   özel   şartları   sağlayan   adaylar,   başvuru   belgelerini ins[email protected]  e-posta  adresine  göndermeleri gerekiyor. İlanda, şahsen  veya  posta yoluyla  yapılan başvuruların ise değerlendirilmeye alınmayacağı açıklanıyor.

İlanda süreçle ilgili Başvuru ve Değerlendirme Takvimi ise şöyle::

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi      : 19.02.2021

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi          : 05.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi                   : 09.03.2021

Giriş Sınavı Tarihi                              : 11.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi                       : 12.03.2021

Sonuçların açıklanacağı web adresi   : www.fbu.edu.tr

İletişim Bilgileri                                 : [email protected], Tel: 0216 910 1907

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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