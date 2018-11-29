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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:49
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:49
  1. Dinamo Zagreb
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