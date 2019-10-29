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Spor

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda oynayacak

Sarı-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak.

2019-10-29 10:46:00 -
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda oynayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında yarın, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

 

 

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