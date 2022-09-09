Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Fenerbahçe birinci transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden biri oldu. 8 Eylül’de transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin hangi transferleri gerçekleştirdiği araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe bu sezon hangi futbolcuları transfer etti?
Fenerbahçe yıllardır süren şampiyonluk özlemine bu sene son vermek istiyor. Bu sebeple sarı-lacivertliler pek çok transfere imza attı. Peki, Fenerbahçe’den kimler ayrıldı?
Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Gelenler
Diego Rossi
Luan Peres
Joao Pedro
Michy Batshuayi
Lincoln
William Arao
Emre Mor
Gustavo Henrique
İrfan Can Eğribayat
Tiago Çukur
Ezgjan Alioski
Bruma
İsak Vural
Gidenler
Min-jae Kim
Allahyar Sayyadmanesh
Ozan Tufan
Marcel Tisserand
Muhammed Gümüşkaya
Mergim Berisha
Arda Kurtulan
Berke Özer
Steven Caulker
Mesut Özil
Luiz Gustavo
Max Meyer
Jose Sosa
Serhat Ahmetoğlu
Dimitrios Pelkas (Kiralık)
Ally Samatta (Kiralık)
Burak Kapacak (Kiralık)
Tiago Çukur (Kiralık)
Murat Sağlam