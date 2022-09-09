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Spor Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023
Spor

Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023

Fenerbahçe birinci transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden biri oldu. 8 Eylül’de transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin hangi transferleri gerçekleştirdiği araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe bu sezon hangi futbolcuları transfer etti?

Yeniakit Publisher
2022-09-09 02:25:00 -
Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023

Fenerbahçe yıllardır süren şampiyonluk özlemine bu sene son vermek istiyor. Bu sebeple sarı-lacivertliler pek çok transfere imza attı. Peki, Fenerbahçe’den kimler ayrıldı?

Fenerbahçe transferleri gelenler gidenler 2022-2023

Gelenler

Diego Rossi

Luan Peres

Joao Pedro

Michy Batshuayi

Lincoln

William Arao

Emre Mor

Gustavo Henrique

İrfan Can Eğribayat

Tiago Çukur

Ezgjan Alioski

Bruma

İsak Vural

Gidenler

Min-jae Kim

Allahyar Sayyadmanesh

Ozan Tufan

Marcel Tisserand

Muhammed Gümüşkaya

Mergim Berisha

Arda Kurtulan

Berke Özer

Steven Caulker

Mesut Özil

Luiz Gustavo

Max Meyer

Jose Sosa

Serhat Ahmetoğlu

Dimitrios Pelkas (Kiralık)

Ally Samatta      (Kiralık)

Burak Kapacak  (Kiralık)

Tiago Çukur        (Kiralık)

Murat Sağlam

 

Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023
Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023

Spor

Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023

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