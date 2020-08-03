Fenerbahçe transfer listesi son dakika transfer haberleri

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmek için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe, Bulut'un ısrarla takımda görmek istediği Alanyaspor'dan öğrencisi olan Anastasios Bakasetas için resmi temaslara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe 5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Yunan orta saha oyuncusu için 2.5 milyon Euro ve Murat Sağlam'ı teklif etti. Geçen sezon başında Fener'e gelen Murat fazla forma giyemedi. Takvim’in haberine göre, Alanyaspor yönetiminin düşünmek için süre istediği ancak Bakasetas'ın başka talipleri olduğu için rakamı yukarıya çekmek istediği belirlendi. Sezon başında AEK'dan 700 bin Euro karşılıında Akdeniz ekibine transfer olan 27 yaşındaki futbolcu 34 lig maçının hepsinde forma giydi. Basaketas 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe, ezeli rakibinde forma giyen eski futbolcusu Gökhan Gönül'le anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli futbolcunun transferi henüz resmiyet kazanmazken tarafların anlaştığı ve Gökhan'ın yeni sezonda Fenerbahçe'de forma giyeceği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek.