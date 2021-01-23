  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe transfer bombasını patlattı
Spor

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı

Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında sar-lacivertlilere katılması için Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:53:00 -
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı

Fenerbahçe, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden'dan skandal askeri hamle
Dünya

Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden'dan skandal askeri hamle

Donald Trump'ın ardından 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu. Ülkenin..
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu
Gündem

Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu

Türkiye'yi ve AK Parti hükümetini itibarsızlaştırmak için fırsat kollayan ODA TV, son hamlesinde yine başarısız oldu. Yalan haberler üretmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay