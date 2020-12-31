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Spor Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı
Spor

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Fransa'nın ASVEL ekibini 81-59 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:49:00 -
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 11. kez mağlup oldu.

Her iki takım da maça üç sayı çizgisinin gerisinden sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, son çeyreği 17 sayı (59-42) ile hem hücumda hem de savunmada üstün bir mücadele gösterdi.

Son periyotta farkı artırmaya devam eden Fenerbahçe Beko, maçı 81-59 kazandı.

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