Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 11. kez mağlup oldu.

Her iki takım da maça üç sayı çizgisinin gerisinden sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, son çeyreği 17 sayı (59-42) ile hem hücumda hem de savunmada üstün bir mücadele gösterdi.

Son periyotta farkı artırmaya devam eden Fenerbahçe Beko, maçı 81-59 kazandı.