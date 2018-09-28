Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Yeni bir hikaye yazacağım

Fenerbahçe’deki değişimin önemli halkalarından biri olan Phillip Cocu görev aldığı 3 aylık dönemle ilgili olarak Hollanda medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Ligde üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası büyük sıkıntı yaşayan, ardından gelen Konya galibiyeti ve sonrasındaki Beşiktaş beraberliğiyle nefes alan Cocu yeni bir takım olmanını sıkıntılarını yaşadıklarını belirtti.

''YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIM''

Aralarına son dönemde katılan isimler yüzünden uyum süreci yaşadıklarını belirten Sarı-Lacivertliler’in hocası, “Yeni bir takım yaptık. Şimdi burada başarılı olmak için zamana ihtiyacımız var. Türkiye’ye yeni bir hikaye yazmaya geldim ve bunu oyuncularımla başaracağım. Yavaş yavaş istediğim tempoya ulaşıyor. Oyuncular artık birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Taraftarı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

‘Başkan bize inanıyor’

Başkan Ali Koç’un zor günlerde kendilerine sahip çıktığını belirten Phillip Cocu şöyle konuştu: Başkan bize inanıyor ve her zaman arkamızda duruyor. Ben ve oyuncularım bu ağır eleştirilerin altından kalkacağız. Bazı maçlarda ağır yenilgiler aldık, bize yakışmadı. O zaman da söylemiştim. Ama Rizespor maçıyla birlikte bir çıkış yakalayacağız. Hem ligde hem de Avrupa’da yenilgileri telafi edeceğiz. Neler yapabileceğimizi derbide herkese gösterdik. Taraftardan biraz daha sabır ve zaman istiyorum.

Kaynak: Fanatik