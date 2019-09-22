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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kolay maç yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

22 Eylül 2019 Pazar 12:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kolay maç yok

Fenerbahçe, Süper Lig 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Oyunu bırakmadık''

Kaçan pozisyonlar, üstün oyun, koşan bir takım. Futbol hatalar oyunu. Bugün yine bireysel bir hatayla gol yedik. Oyunu bırakmadık. Oyunun temposunu belirledik. Herhalde 30 şutla ligin en çok şut atılan maçı oldu ama isabet konusunda iyi değildik. Bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Aramıza katılan yeni oyuncuların performansını arttırmaya çalışıyoruz.

"Kolay maç yok''

Kolay maç yok. Her maçın zorluk derecesi farklı. Özellikle hatadan dolayı rakibimize verdiğimiz direnç var. Erken kopabilirdi. Maçlar böyle gidecek. Kazandığımız maçların avantajını şampiyonluk yolunda kullanacağız.

Derbi açıklaması

Derbiler bizim için keyifli ve eğlenceli, güzel havada geçen maçlar olur. Her iki takımın da fazlalıkları ve eksikleri var. Centilmence, futbolun güzelliklerinin örtüştüğü iyi bir oyun olmasını diliyorum.

Ersun Yanal sakatlanan futbolcular Deniz Türüç e ve Garry Rodrigues hakkında ise, "Garry Rodiruges'in durumu yarın belli olacak ama burkulmadaki travmadan dolayı derbide olamayacağı kanaatindeyim. Deniz Türüç'te problem yok." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:15
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Ankaragücü
  4. Teknik direktör
  5. Süper Lig

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