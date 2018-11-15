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Fenerbahçe, teknik direktör kararını verdi!..

Fenerbahçe, 57 yaşındaki Erwin Koeman'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Hollandalı teknik adam, kulübünden 475 bin euro alacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:19
Fenerbahçe, teknik direktör kararını verdi!..

Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın mukavelesi hazır!.. Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar yeni sözleşme imzalanacak.

Hedef Şampiyonlar Ligi

Başarı kriteri takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması olarak belirlendi. Eğer bu sezon hedeflenen başarılar yakalanırsa Koeman'la önümüzdeki sezon da devam edilme ihtimali var.

175 bin euroya çalışan 57 yaşındaki antrenör, yeni mukaveleyle gelirini 475 bin euroya çekecek.

"Yeni bir macera içindeyim"

Cocu'nun görevine son verilince Koeman'ın da görevi bırakması beklendi ancak bu gelişme gerçekleşmedi.

Ervvin Koeman, "Ayrılık sürecinde Cocu bana, 'Git ve o işi yap' dedi. Eskiye oranla daha dar alanda ve daha kompakt oynuyoruz. Böylece rakibimizin işini zorlaştırıyoruz. Yeni bir macera arıyordum ve artık yeni bir macera içindeyim. Hayatımda bütün kararlarımı duygularımla aldım ve pişmanlık duymadım" dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:19
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