Fenerbahçe taraftarından görülmemiş hareket
UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Aston Villa maçının biletleri, satışa çıktıktan sadece 7.30 saniye sonra tamamen bitti. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşma, kısa sürede 'kapalı gişe'ye dönüştü.
TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI
Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.