SON DAKİKA
Spor Fenerbahçe taraftarından görülmemiş hareket
Spor

Fenerbahçe taraftarından görülmemiş hareket

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe taraftarından görülmemiş hareket

UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Aston Villa maçının biletleri, satışa çıktıktan sadece 7.30 saniye sonra tamamen bitti. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşma, kısa sürede 'kapalı gişe'ye dönüştü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle biletlerin, satışa sunulmasının ardından sadece 7.30 saniye içinde tükendiği belirtildi.

TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI

Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.

1
