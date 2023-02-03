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Spor Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi ile karşılaşınca olanlar oldu
Spor

Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi ile karşılaşınca olanlar oldu

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yardımcı hakemi Abdullah Bora Özkara ile bir uçakta karşılaşan Fenerbahçe taraftarının tepkisi olay oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:38:00 -

Bir Fenerbahçe taraftarı, dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında görev yapan yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara'yı uçakta görünce ilginç anlar ortaya çıktı. Hakemi tanıyan taraftar, kendisinin yanına giderek açık açık tehditte bulundu.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Dün gece karşılaşmada görev alan yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara, mücadelenin ardından evine dönmek için uçağa bindi fakat işler istediği gibi gitmedi.

"Sizi sokağa çıkartmayız"

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın verdiği tartışmalı kararlardan dolayı gündem bir hayli yoğunken, Fenerbahçeli bir taraftar yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara'yı tanıdı. Kendisinin yanına kadar gidip tehditler savuran taraftarın ''sizi sokağa çıkartmayız'' gibi cümleleri olay oldu.

Cevap vermedi

Kendisine söylenen sözlere hiçbir cevap vermeyen Abdullah Bora Özkara, sadece önüne bakarak taraftarın yanından gitmesini bekledi. Uçak yönetiminin ve yolcuların o anlarda hiçbir şey yapmaması sosyal medyada gündeme oturdu.

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