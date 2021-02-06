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Spor Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
Spor

Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

İsmi Okan Güler olan Fenerbahçe taraftarı, derbinin ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:54:00 -

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından röportaj vermeye hazırlanırken tatsız bir olay yaşadı.

"Ne yüzle geldin?"

'Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Albayrak’a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça alandan uzaklaştırdı.

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