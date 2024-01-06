Fenerbahçe Suudi Arabistan'daki maç için ne kadar aldı? Ali Koç rakamı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı ve Riyad'da yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Ertelenen müsabakaya dair konuşan Ali Koç, "Federasyon nerede derse orada oynarız. Ocakta olmaz, yedi, sekiz maçımız var. Parayı da iade edeceğiz çünkü hakkımız değil" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Riyad'da yaşanan Süper Kupa krizinin perde arkasını anlatan Ali Koç, bundan sonrasına dair de açıklamalar yaptı.

"Nerede denirse orada oynarız"

Ertelenen müsabakanın nerede oynanacağına dair soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Federasyonumuz nerede karar verirse bu maçı oynarız. Büyük ihtimalle, konuşmalara bakılırsa Samsun veya Ankara deniyor. Nerede söylenirse orada oynarız. Ocak ayında oynanacak denilirse 'hayır' deriz çünkü 7-8 maç var. Muhtemelen seçimlerimizin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması olabilir. Tabii ki bu Federasyonumuzun yapacağı iş" dedi.

"Parayı iade edeceğiz"

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Süper Kupa'nın geliriyle ilgili de konuşan ve iade edeceklerinin altını çizen Ali Koç, "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.