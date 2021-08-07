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Spor Fenerbahçe sürpriz transferi duyurdu
Spor

Fenerbahçe sürpriz transferi duyurdu

Beijing Guoan forması giyen stoper Min-Jae Kim hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yetkililer futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:16:00 -
Fenerbahçe sürpriz transferi duyurdu

Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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