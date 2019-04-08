0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fenerbahçe sürpriz isim için devrede!

Kötü sezon geçiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını erken başlattı. Ersun Yanal, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma’yı listesine aldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:35
Fenerbahçe sürpriz isim için devrede!

Kafasındaki takımı kurmak adına transfer listesi için ince eleyip sık dokuyan Ersun Yanal sürpriz bir ismi listesine aldı. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan yıldız isim için Comolli, görüşmelere başladı.

Bir kanatta Moses'ı oynatmayı düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal diğer kanat için ise Galatasaray'ın eski futbolcusunu kadrosunda görmek istiyor. Maliyeti düşük ya da kiralık isimleri gündemine alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı da sürpriz bir şekilde listeye dahil etti.

Hücum gücü yüksek, süratli ve baskılı oynayacak bir takım oluşturmak isteyen Ersun Yanal, RB Leipzig'li kanat oyuncusunu istedi. Yönetim bu isme sıcak bakınca sportif direktör Comolli, 24 yaşındaki Bruma'yı kiralamak için temaslara başladı.

Kariyerinde en fazla katkı Galatasaray’a

Alman ekibinde ikinci sezonunu geçiren Bruma, bu süreçte takımına 65 maçta 10 gol 5 asistlik katkıda bulundu. Kariyerinde en fazla gol ve asist ürettiği takım olan Galatasaray'da ise Bruma, 85 maçta 15 gol 21 asistlik performans sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:35
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Bruma
  4. Galatasaray
  5. transfer
  6. comolli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da 166 konut taşınacak
    1. Ordu’da 166 konut taşınacak
    2. Görkem'i yürütebilmek için kampanya..
    3. Yurt dışından getirttiği uyuşturucu..
    4. Ulusal elektronik kart tasarım..
    5. SGK’dan ‘destek bizden, istihdam..
    6. Afyonkarahisar'da 40 ilden 300 köpek..
    7. Konya’da 200 bin liralık sahte madeni..
    8. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    9. Germencik Belediye Başkanı Öndeş:..
    10. Büyükşehir, dolmen kaya mezarlarını..
    11. Yaşlı kadından Başkan Fadıloğlu’na..
    12. Fatih’te restoranda çıkan yangın..
    13. DTSO Başkanı Şahin, “Düzce’nin..
    14. Yara izleri kabusunuz olmasın
    15. Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı
    16. Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
    17. MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının..
    18. CHP’nin yoktur başka logosu
    19. Altın fiyatları
    20. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin..
    21. Polis metruk binaları didik didik aradı
    22. Süper Lig ekibinde OHAL ilan edildi!..
    23. HDP’li Bulanık Belediye Başkanı Topçu..
    24. Zulüm ittifakına verilen oylar saygı..
    25. PAÜ’de “Borsa İstanbul Eğitim..
    26. Başkan Pekyatırmacı, belediye..
    27. 1000 oyum olsa 1 tanesini vermem
    28. Engelleri bileğinin gücüyle deviriyor
    29. MTSO meclis üyeleri, TOBB’da..
    30. Kanserin en sık nedeni yanlış beslenme..
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    AK Parti'den kritik Ankara hamlesi! Resmi başvuru yapıldı
    AK Parti'den kritik Ankara hamlesi! Resmi başvuru yapıldı
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş uçağıyla saldırdık
    Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş uçağıyla saldırdık
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı