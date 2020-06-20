Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.
Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.
- Emre Belözoğlu cezalı
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.
Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
- Serdar'ın durumu belirsiz
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.
Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.
- 3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.