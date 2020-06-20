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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:13:44 -
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.


- Emre Belözoğlu cezalı


Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.


- Serdar'ın durumu belirsiz


Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.

Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.


- 3 oyuncu ceza sınırında


Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.


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