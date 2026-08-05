Fenerbahçe-Sturm Graz CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk ediyor. Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sürüyor.

1.dakika İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

4.dakika Kerem Aktürkoğlu ve Weinhandl kafa kafaya çarpıştı, sağlık görevlileri oyun alanına girdi.



10.dakika Talisca topu ağlara gönderdi.

17.dakika Sağ taraftan Semedo'nun yaptığı ortaya Asensio dokundu ardından Talisca arka direkte hamle yaptı ancak top dışarı gitti. Pozisyon bittikten sonra ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20.dakika Sarı Kart - Jon Gorenc Stankovic



21. dakika Guendouzi, Stankovic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Pozisyonla ilgili VAR incelemesi yapılıyor.

Stat: Chobani

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

“Maça hazırız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Dün gece itibarıyla motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık. Biz takım olarak bu maça hazır durumdayız. Taraftarımızın desteğiyle avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" dedi.