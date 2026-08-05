  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sudan'da kanlı hesaplaşma! HDK'nin kritik komutanı çatışmada öldürüldü! Terörsüz Türkiye’de tarihi gün: Çerçeve yasaya ilk imza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ‘Bazı eller ücretini alınca kalkıyormuş!’ Aslı Baykal’dan yolsuzluk çıkışı! CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı Kripto FETÖ'cülere karşı kritik uyarı! Devlet yetkililerine acil çağrı yapıldı! Son söz Meclis’te! İşte Terörsüz Türkiye'nin önünü açacak 12 maddelik kanunun tam detayları... Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adım! Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama...
Spor Fenerbahçe-Sturm Graz CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe-Sturm Graz CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe-Sturm Graz CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı konuk ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk ediyor. Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sürüyor.

1.dakika İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

4.dakika Kerem Aktürkoğlu ve Weinhandl kafa kafaya çarpıştı, sağlık görevlileri oyun alanına girdi.


10.dakika Talisca topu ağlara gönderdi.

17.dakika  Sağ taraftan Semedo'nun yaptığı ortaya Asensio dokundu ardından Talisca arka direkte hamle yaptı ancak top dışarı gitti. Pozisyon bittikten sonra ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20.dakika Sarı Kart - Jon Gorenc Stankovic


21. dakika Guendouzi, Stankovic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Pozisyonla ilgili VAR incelemesi yapılıyor.

 

Stat: Chobani

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

 

“Maça hazırız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Dün gece itibarıyla motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık. Biz takım olarak bu maça hazır durumdayız. Taraftarımızın desteğiyle avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Devler Ligi provasında! İsmail Kartal idaresinde Sturm Graz mesaisi sürdü!
Fenerbahçe Devler Ligi provasında! İsmail Kartal idaresinde Sturm Graz mesaisi sürdü!

Spor

Fenerbahçe Devler Ligi provasında! İsmail Kartal idaresinde Sturm Graz mesaisi sürdü!

Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek
Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek

Spor

Fenerbahçe yarın Sturm Graz’ı ağırlayacak! Hedef kazanıp ikinci maça avantajlı gitmek

Fenerbahçe’nin muhtemel rakibinden kritik galibiyet! Sparta Prag, Lyon’u devirdi
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibinden kritik galibiyet! Sparta Prag, Lyon’u devirdi

Spor

Fenerbahçe’nin muhtemel rakibinden kritik galibiyet! Sparta Prag, Lyon’u devirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23