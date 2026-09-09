Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını duyurdu

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki stadyumun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin tamamlandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp açıklamasında projeyi, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu "dev proje" olarak tanımladı.

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerinin, stadyumun modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladığı belirtildi. Kulüp, "kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme" vizyonuyla hazırlanan projeye, gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla start verileceğini aktardı.

Çatı özel krikolarla yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak

Stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeren projede ilk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak. Planlamaya göre çelik imalatların siparişi verilecek; betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan çatı yükseltmesinde mevcut çatı, özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşası ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanıyor. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle de kapasite artırılmış olacak.

Kulübün açıklamasında, yaklaşık 50 milyon Euro maliyetli sürecin sonunda Kadıköy'deki stadyumun kapasitesinin 64 bine çıkacağı, tahmini yıllık gelir artışının ise mevcut gelirlere ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olmasının planlandığı kaydedildi. Kapasite artışının ardından son adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak; böylece iç atmosferde tam akustik sağlanmış olacak.

"İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, "Kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız" dedi. Özbağı, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini, Cumhurbaşkanı'nın projeyi uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirdiğini söyledi.

Özbağı, maç takvimine ilişkin şunları kaydetti: "İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz."

İnşaatın sponsorların destekleriyle, kulübün mevcut bütçesine yük getirmeden yine kendileri tarafından yapılacağını belirten Özbağı, projeye izin vererek destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.