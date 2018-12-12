Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına doğru





BRATİSLAVA (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında yarın Slokvakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, bir üst turu garantilemiş olmalarına karşın iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda sarı-lacivertli oyuncu Martin Skrtel'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Koeman, "Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız." dedi.

İyi bir maç olacağını düşündüğünü aktaran Hollandalı teknik adam, "Özgüven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Bizler profesyonelleriz. Fenerbahçe için işimizi profesyonelce yapmak durumundayız. Yarınki hedefimiz bu olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Slovak sporcusu Martin Skrtel ise yarınki mücadele öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Bu nedenle benim için özel bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.





- Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı





Sarı-lacivertli ekip, basın toplantısının ardından Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanla Spartak Trnava maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, oyuncular bu bölümde ısınma hareketleri ile pas çalışması yaptı.

Geride kalan 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.



