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Spor Fenerbahçe sonrası kariyer değil parayı seçti! Dikkat çeken ifadeler...
Spor

Fenerbahçe sonrası kariyer değil parayı seçti! Dikkat çeken ifadeler...

Yeniakit Publisher
2023-06-29 15:19:00 -
Fenerbahçe sonrası kariyer değil parayı seçti! Dikkat çeken ifadeler...

Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelen ve büyük bir hayal kırıklığıyla kaçacak yer arayan Portekizli teknik adam kariyeri değil ve ilerleyen yaşına rağmen parayı seçti...

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Brezilya Ligi ekipleriyle ve Suudi Arabistan Milli Takımıyla adı anılan tecrübeli çalıştırıcı, kararını Suudi Arabistan'dan yana kullandı.

Jorge Jesus'un yeni adresi Suudi Arabistan Milli Takımı oldu. Tecrübeli teknik adam kararını bu yönde kullandı.

Portekizli teknik adamın adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılıyordu. Suudi Arabistan'ın yaptığı teklif Jorge Jesus'un aklını çeldi.

Suudi yetkililer ile görüşen Jorge Jesus tüm şartları kabul etti. Portekizli çalıştırıcı yıllık 10 milyon Euro ücret alacak. Bu maaş Jorge Jesus'u dünyada en çok para kazanan milli takımlar teknik direktörü konumuna sokacak.
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