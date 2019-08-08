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Fenerbahçe son dakika transfer isim listesi

Geçtiğimiz sezonda iyi bir sınav veremeyen Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda başarılı olmak için bomba transfer çalışması yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtti. Fenerbahçe’nin transfer edilen isimler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç oldu. Ali Koç son dakika transferlere ilişkin açıklamada bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
Fenerbahçe son dakika transfer isim listesi

Fenerbahçe transfer haberi. Geçtiğimiz sezonda iyi bir sınav veremeyen Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda başarılı olmak için bomba transfer çalışması yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtti. Fenerbahçe’nin transfer edilen isimler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç oldu.

Transfer çalışmalarına değinen Ali Koç, "Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı. Ali Koç, “Futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin, hem deneyimleri hem de becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz."  dedi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
  1. Fenerbahçe son dakika transfer isim listesi
  2. r Max Kruse
  3. Emre Belözoğlu
  4. Vedat Muriqi
  5. Allahyar Sayyadmanesh
  6. Altay Bayındır
  7. Murat Sağlam
  8. Garry Rodrigues
  9. Deniz Türüç
  10. Fenerbahçe transfer haberi

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