Fenerbahçe son dakika transfer isim listesi

Fenerbahçe transfer haberi. Geçtiğimiz sezonda iyi bir sınav veremeyen Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda başarılı olmak için bomba transfer çalışması yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtti. Fenerbahçe’nin transfer edilen isimler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç oldu.

Transfer çalışmalarına değinen Ali Koç, "Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı. Ali Koç, “Futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin, hem deneyimleri hem de becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz." dedi.