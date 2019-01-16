Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz konusunda sabrı taşan Fenerbahçe, transferde rotasını değiştirdi. Bir futbolcunun transferi için resmi açıklama bekleniyor. İki ayrılık gelişmesi de yaşanıyor. Fenerbahçe'de son transfer haberleri burada...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transferin durgun takımlarından Fenerbahçe'de taraftar transfer bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz nedeniyle gecikirken yeni kararlar alındı.

Tolgay ve Serdar ikinci plana atıldı

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncularını Fenerbahçe'ye göndermemek için zorluk çıkarması nedeniyle 2 oyuncuyu geri plana atma kararı aldı.

Sarı-lacivertliler bu iki ismin alternatifini belirledi. Sportif direktör 2 futbolcu için İngiltere seferine çıkacak.

Orta sahaya Leroy Fer

Fenerbahçe, orta sahaya Swansea City'nin Hollandalı futbolcusu Leroy Fer'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, Championship'te oynayan takımından ayrılıp Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Hollanda'da Feyenoord ve Twente formaları giydikten sonra 2013'te Norwich'e transfer olan Fer, QPR ve Swansea'de oynadı.

Savunmada ilk isim Çağlar Söyüncü

Serdar Aziz'den umudunu kesen Fenerbahçe, gözünü bir diğer milli stoper Çağlar Söyüncü'ye dikti.

Türkiye'ye dönmek istemeyen 22 yaşındaki oyuncu 6 aylık kiralamaya ikna edilmeye çalışılacak.

Leicester City, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Çağlar'ı kiralamak konusunda istekli.

Ya şimdi ya sezon sonu Boyata

Sarı-lacivertli takımın bir diğer hedefi Celtic'in Belçikalı oyuncusu Dedryck Boyata.

İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Roma, Lazio, Sevilla, ve Olympiakos, Boyata'yı transfer etmek istiyor.

Brendan Rodgers'ın devre arasında bırakmak istemediği oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, bu dönemde alamazsa sezon sonunda Neustadter ya da Skrtel'in yerine bu oyuncuyu düşünüyor.

Alberth Elis için geri sayım sürüyor

Honduras basını, Fenerbahçe'nin Alberth Elis transferinde sona yaklaştığını duyurdu.

6 milyon dolar'lık teklif yapıldığı belirtilen haberde, Houston Dynamo'nun oyuncuyu bırakmaya ikna olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Elis transferini MLS yönetimiyle prosedürlerin halledilmesinin ardından açıklaması bekleniyor.

Kameni yolcu iddiası

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan Carlos Kameni ile sonunda yollarını ayırıyor. Kamerun basınına göre tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.

Bu sezonun başında satış listesine konulsa da talip çıkmayan tecrübeli kaleci, sözleşme feshetmeye de yanaşmayınca kontenjanda yer açmak için kontratı dondurulmuştu.

Kamerun basınında yer alan habere göre Kanarya ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki file bekçisi, yönetimle bir araya gelip karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedecek.

Tolga için 'gönderin' raporu

Sezon başında transfer edilen Tolga Ciğerci, sakatlık problemi nedeniyle 1 dakika bile sahaya çıkamadı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Tolga'nın kontratının feshedilmesi yönündeki kararını yönetime bildirdiği öğrenildi.