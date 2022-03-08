Fenerbahçe, sol kanadını Rusya'da buldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler, bu kez işi sıkı tutarak transferleri erkenden noktalamayı planlıyor. Özellikle kanat bölgesine takviye yapacak olan yönetim, aradığı oyuncuyu Rusya'da buldu. Kanarya, İsveçli kanat oyuncusu için kolları sıvadı.

Özellikle Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerinde yoğunlaşan sarı lacivertlilerin, kısa zamanda bu iki hocadan birinde karar kılması ve anlaşma sağlaması bekleniyor.

İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda kadroda birçok oyuncu için planlamalar yapılırken, bu kez transferlerin de erkenden tamamlanması ve takıma adapte olmaları bekleniyor. Özellikle kanat mevkisine yoğunlaşan Kanarya'nın, gündemindeki isim ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'ın İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için yeni bir hamle daha yaptı. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir araya gelmiş ve transfer şartları masaya yatırılmıştı. Görüşmede maaş ve bonuslar da gündeme geldi...

FIFA, Rusya takımlarındaki yabancı oyuncular ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı tanımıştı.