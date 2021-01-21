Fenerbahçe Sivas'ta fren yaptı
Fenerbahçe Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak, 5 maç sonra puan kaybetti.
Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. İlk yarı düşük tempoda geçti. Sivasspor 18. dakikada Yatabare'nin golüyle öne gçeti: 1-0. Fenerbahçe 45+1. dakikasında Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe bu sonuçta puanını 39'a, Sivasspor ise 24'e çıkardı,
Fenerbahçe gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.