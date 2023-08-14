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Spor Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı
Spor

Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 08:13:00 -
Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni sezonuna 3 puanla başlarken, goller yeni transfer Edin Dzeko’dan geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni sezonuna 3 puanla başlarken, goller yeni transfer Edin Dzeko’dan geldi.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko’dan geldi. Fenerbahçe’de Dusan Tadic, 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, iki asist de takıma yeni katılan isimlerden geldi. Tadic ve Sebastian Szymanski, Dzeko’nun gollerinde servis yapan isimler oldu.

39 bin taraftar takip etti
Süper Lig’in ilk maçında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe’de, taraftarlar yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmayı 38 bin 940 biletli seyirci takip ederken, sarı-lacivertliler maç boyu takımları lehine tezahürat yaptı.

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