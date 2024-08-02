Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz Lugano maçında sakatlanan Fred ile Ryan Kent kadrodan çıkarılırken, yeni transfer Youssef En-Nesyri ve Miha Zajc kadroya dahil edildi.
İşte temsilcimizin kamp kadrosu:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun.
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