  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dost ülke Endonezya Bayraktar Kızılelma'yı tartışıyor! Planları deşifre oldu

Selpak tavsiyesi gündem olan Mert Başaran veda etti! Türkiye'ye duyurup ayrıldı

İmam ağlayarak dua etti! Haniye'nin cenazesinde duygulandıran görüntüler

Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

Yas kararını hedef alan faşistlerin gözüne sokun bunları! Yunan generale öyle şehit Haniye’ye böyle

Yunanistan isyanda: Türkiye sessiz sedasız imzaladı! Uykuda yakalandık

'Yine' kılıçla çıkmış... Erbaş'ın kılıcı Cumhuriyet'in 'gözüne' battı!

Rusya'dan Türkiye'deki tarihi takas hakkında açıklama

Şehit Haniye'ye son görev! Katar'da toprağa verildi

İrancı yanları depreşti! Saadet Partili vekil, Haniye'yi koruyamayan İran'ı aklamaya çalıştı!
Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Spor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 22:05:00 -
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz Lugano maçında sakatlanan Fred ile Ryan Kent kadrodan çıkarılırken, yeni transfer Youssef En-Nesyri ve Miha Zajc kadroya dahil edildi.

İşte temsilcimizin kamp kadrosu:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun.

Maalesef olmadı! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Canlı yayında açıkladılar… Oysa ki koordinatlarını bile vermişlerdi…
Maalesef olmadı! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Canlı yayında açıkladılar… Oysa ki koordinatlarını bile vermişlerdi…

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maalesef olmadı! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Canlı yayında açıkladılar… Oysa ki koordinatlarını bile vermişlerdi…

Taraftarı bıktırdı! Fenerbahçe'de o isim ıslık yağmuruna tutuldu
Taraftarı bıktırdı! Fenerbahçe'de o isim ıslık yağmuruna tutuldu

Spor

Taraftarı bıktırdı! Fenerbahçe'de o isim ıslık yağmuruna tutuldu

Gülme komşuna gelir başına! Bu sefer Fenerbahçe'de 'Ndombele' vakası
Gülme komşuna gelir başına! Bu sefer Fenerbahçe'de 'Ndombele' vakası

Spor

Gülme komşuna gelir başına! Bu sefer Fenerbahçe'de 'Ndombele' vakası

Eşleşme sonrası sert konuştu! Lille'nin hocası Fenerbahçe'yi yok saydı
Eşleşme sonrası sert konuştu! Lille'nin hocası Fenerbahçe'yi yok saydı

Spor

Eşleşme sonrası sert konuştu! Lille'nin hocası Fenerbahçe'yi yok saydı

Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu Galatasaray masadan kalktı...
Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu Galatasaray masadan kalktı...

Spor

Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu Galatasaray masadan kalktı...

UEFA açıkladı! Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bıraktı
UEFA açıkladı! Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bıraktı

Spor

UEFA açıkladı! Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bıraktı

Mourinho'ya isyan etti! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mourinho'ya isyan etti! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Spor

Mourinho'ya isyan etti! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…
Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…

Spor

Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…

Sarı lacivertliler sayesinde sigara içmiyor! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti Özgür Özel'e yaradı
Sarı lacivertliler sayesinde sigara içmiyor! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti Özgür Özel'e yaradı

Gündem

Sarı lacivertliler sayesinde sigara içmiyor! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti Özgür Özel'e yaradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23