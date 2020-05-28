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Spor

Fenerbahçe şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın izinden gidecek

Süper Lig'de 2014 yılından beri şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon bu hasreti dindirmek için, ezeli rakip Galatasaray'a benzer bir formülü devreye soktu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:40:00 -
Fenerbahçe şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın izinden gidecek

Sezonu eski futbolcusu Mehmet Aurelio idaresinde tamamlamayı planlayan Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için dikkat çeken bir formülü devreye sokuyor. 2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak. Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan Fenerbahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.

Yeni ekipte Hasan Şaş'ın ateşleyici rolünü Tuncay Şanlı alacak. Aurelio, Ümit Davala gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek. Kaleyi uzun yıllar koruduktan sonra antrenör olan Volkan Demirel de Fenerbahçe'nin Taffarel'i olacak.

 

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