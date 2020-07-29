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Spor

Fenerbahçe şampiyon Başakşehir’in oyuncusuna göz dikti!

Fenerbahçe Başakşehir’in yıldız oyuncusuna kafayı taktı. Bu sezon Başakşehir’in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Elia’ya teklifini iletecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:20:00 - 2020-07-29 15:17:12
Fenerbahçe şampiyon Başakşehir’in oyuncusuna göz dikti!

Fenerbahçe, Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Eljera Elia’yı transfer edecek. Ancak 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen başka takımlarda var.

Hollanda ekiplerinden Twente’nin yanı sıra futbola geri dönen Arjen Robben’in formasını giydiği Groningen de Elia’nın peşinde.

"Birlikte oynamak harika olurdu"

Hatta Robben, geçtiğimiz günlerde Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşı olan yıldız futbolcuya seslenerek, "Groningen’de birlikte oynamak harika olurdu" dedi.

Fenerbahçe’nin Elia’ya ilgisi eskiden beri var. Hollandalı futbolcu Başakşehir’e gelmeden öncede sarı-lacivertlilerin gündemine girmiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

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