Fenerbahçe salonda çalıştı Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe günü akşam salonda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe günü akşam salonda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. İdman, sakatlık önleyici çalışmalar ve sıçrama testiyle sona erdi. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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