Fenerbahçe 'Rüzgar Adamı'nı kaçırmak üzere!
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla 'Rüzgar Adam'a benzetilen Bright Osayi-Samuel için Leeds United'ın devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Bright Osayi-Samuel için Leeds United'ın devreye girdiği öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Fenerbahçe'de büyük bir çıkış yakalayan Bright Osayi-Samuel'i transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa'daki kulüplerin scoutları tarafından izlenmeye başlanan Nijeryalı futbolcu bu sezon ilk 11'de yer bulmakta zorluk çekse de ilgi görmeye devam ediyor.
Son olarak Premier Lig ekibi Leeds United, oyuncunun danışmanlarıyla İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirdi. Osayi'nin alacağı ücretin ve sözleşme süresinin konuşulduğu görüşmede tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak Fenerbahçe'ye yapılacak teklifin henüz netleşmediği öğrenildi.
Bright Osayi-Samuel'i Queens Park Rangers'tan 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşümüyor.
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